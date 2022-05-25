“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات 8.6 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 288.03 نقطة ليقفل عند مستوى 12588.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 382 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الرياض، الأبحاث والإعلام، البلاد، كهرباء السعودية، والمراعي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، عناية، سلامة، أمانة للتأمين، وبروج للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.25% و 5.48% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، الأهلي، الجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، الأهلي، سابك، الإنماء، واس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 231.01 نقطة ليقفل عند مستوى 22020.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 271 مليون سهم تقاسمتها 1858 صفقة.