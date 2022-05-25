محمد صلاح يحسمها: مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل

أعلن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بقائه في صفوف الفريق الموسم، وذلك على هامش مؤتمر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليًا: “مستقبلي؟ أنا باق في ليفربول الموسم المقبل بكل تأكيد، أنا باق”.

وأضاف: “أنا لا أفكر بالعقد حاليًا، لا أريد أن أكون أنانيًا، الأمر يتعلق بالفريق، لدينا مباراة مهمة”.

صلاح وإدارة ليفربول لم يتوصلا بعد إلى اتفاق لتجديد عقد صاحب الـ29 عامًا الذي سينتهي صيف 2023 بجانب السنغالي ساديو ماني.

ويلعب صلاح موسمه الخامس مع ليفربول منذ انتقاله في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

يذكر أن صلاح توج بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.