برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان يطلق مشروع المجمع الملكي للفنون #عاجل

أعلن مجلس إدارة حديقة الملك سلمان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظه الله ـ عن إطلاق الأعمال الإنشائية بالمجمع الملكي للفنون في مدينة الرياض على مساحة تزيد على 500 ألف متر مُربع.

ويُعدُّ المجمع الملكي للفنون أحد أهم معالم مشروع حديقة الملك سلمان؛ الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ في 19 مارس 2019، بمتابعة واهتمام من سمو ولي العهد.

ويشتمل المجمع الملكي للفنون على متحف الثقافات العالمية، الذي يُشيّد في أحد مباني المجمع ويصل ارتفاعه إلى 110 أمتار، بالإضافة إلى المسرح الوطني بسعة 2300 مقعد، والمعهد الملكي للفنون التقليدية الذي يشمل ثلاث أكاديميات هي أكاديمية الفنون البصرية التقليدية، وأكاديمية التراث الثقافي والترميم، وأكاديمية الفنون المسرحية.

كما يحوي المجمع قاعة لأعمال النحت، بالإضافة إلى مسرحين، وثلاث قاعات للسينما، وقاعة كبرى تضم أعمال الفنانين والمبدعين، كما يحتوي على مكتبة متخصصة في الثقافة والفنون تضم أكثر من 250 ألف كتاب.

وتطمح مؤسسة حديقة الملك سلمان لتجسيد رؤية سمو ولي العهد بأن يكون المجمع منارة كبرى للثقافة والفنون في العاصمة الرياض، حيث يعكس نمط عمارته عمق الهوية المحلية، من خلال الارتكاز في التصميم على مبادئ العمارة السلمانية، التي تمزج روح الأصالة والتراث بالحداثة في آنٍ معًا.

ويسهم مشروع حديقة الملك سلمان في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بقيادة سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ من خلال إيجاد مجتمع حيوي، ينعم أفراده بنمط حياة صحي، والعيش في بيئة إيجابية جاذبة ومفعمة بالسعادة.

ومن المخطط أن تصبح حديقة الملك سلمان "الرئة الخضراء" لمدينة الرياض، حيث ستشكل أكبر حدائق المُدُن في العالم، بمساحة تزيد على 16 مليون متر مربع، وتقدم تجربة نابضة بالحياة لسكان مدينة الرياض، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخيارات البيئية، والثقافية، والرياضية، والفنية، والترفيهية.

كما تعزز الحديقة التصنيف العالمي للرياض لتصبح واحدة من بين "أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم".

ويقع مشروع حديقة الملك سلمان في مركز محوري بمدينة الرياض، ويتصل بأهم الطرق الرئيسة، بالإضافة إلى محطات قطار وحافلات الرياض.

كما يشتمل المشروع على مسار دائري للمشاة بطول 7.2 كيلو مترات، ومساحات مفتوحة تمتد لأكثر من 11 كيلو مترًا مربعًا، ويضم حوالي مليون شجرة تغطي أرجاء الحديقة كافة.