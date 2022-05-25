نادي الإبل يتفق على جدول وشروط المزادات في المناطق

اتفق نادي الإبل مع ممثلي إمارات المناطق ومستثمري مزادات أسواق الإبل على روزنامة محددة في العام الواحد؛ بهدف تأطير الأسواق، وتنمية الحركة التجارية، ولضمان التنسيق للاستفادة الكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع غقد اليوم في الرياض، بين المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني، ومجموعة من ممثلي إمارات المناطق، والمستثمرين في قطاع الإبل.

وحملت الروزنامة المصادق عليها من الأطراف المجتمعة جملة من التنظيمات، منها: أن يكون المدى الزمني محصور بستة أشهر، لعشرة أسواق معتمدة، في الرياض وبريدة وحائل وبيشة وحفر الباطن والخرج، وألا تزيد فترة المزاد الواحد عن ثمانية أيام، على أن تخضع الإبل المتداولة في المزادات كلها لمراكز كشف العبث المعتمدة من قبل نادي الإبل، وستؤدي المزادات التي تحظى بدعم من نادي الإبل إلى منح الفرص للجميع في إقامة مزاد لبيع وشراء الإبل، وضمان وجود حراك اقتصادي في المناطق كافة.

وكان أمراء مناطق حائل والقصيم وعسير التقوا بمسؤولين من نادي الإبل، بعد نهاية مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته السادسة، واتفقوا على تنمية الفعاليات المصاحبة للمزادات، ومهرجانات المزاين، وتهيئة المناف الفاعل الضامن لنشوء اقتصاديات الإبل، وتنشيط الأسواق وتنمية القطاع.