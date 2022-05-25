عقوبات نارية من لجنة الانضباط ضد الاتحاد والنصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعض العقوبات في مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري السعودي.

وأعلنت "الانضباط"، تغريم نادي الاتحاد، 45 ألفًا و625 ريالًا؛ لقيام جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بـ"رمي" 6 زجاجات مياه، تجاه أرضية الملعب.

كما تم تغريم نادي النصر، مبلغ 92 ألفًا و500 ريال؛ لقيام جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بإطلاق "هتافات مسيئة"، ضد خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة الشباب.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة فهد المفرج، المدير التنفيذي لنادي الهلال؛ على خلفية أحداث كلاسيكو المملكة الكبير، أمام الاتحاد

وغرمت الانضباط فهد المفرج مبلغ 30 ألف ريال بعد نزوله أرضية الملعب، في أعقاب إطلاق صافرة نهاية كلاسيكو الكرة السعودية.