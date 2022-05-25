«وول ستريت جورنال»: أرامكو تفاتح فالفولين بشأن عرض استحواذ

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، الأربعاء، أن عملاق النفط السعودي أرامكو فاتح شركة فالفولين لصناعة زيوت السيارات وزيوت التشحيم بشأن عرض استحواذ.

وقفز سهم فالفولين أكثر من 17 بالمئة إلى 36.64 دولار بعد التقرير.

وقررت فالفولين، التي بلغت قيمتها 5.4 مليار دولار بسعر الإغلاق في جلسة الثلاثاء، العام الماضي فصل خدماتها للتجزئة عن قسم المنتجات العالمية في أعقاب مراجعة استراتيجية.

وقالت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر مطلع إن أرامكو مهتمة بوحدة المنتجات العالمية.

وفالفولين هي أكبر موًرد في العالم لسوائل البطاريات إلى مصنعي السيارات الكهربائية وتصنع أيضا زيوت محركات السيارات وزيوت التشحيم للاستخدام في المركبات التجارية والمعدات الصناعية.

وقال التقرير إن المحادثات في مرحلة أولية ولا يوجد أي ضمان بأن الجانبين سيتوصلان لاتفاقية.