الهلال الأحمر يطلق حملة «ومن أحياها» بواجهة الرياض

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الأربعاء، حملة توعوية في واجهة الرياض بعنوان "ومن أحياها"، بهدف نشر الوعي وتثقيف المجتمع حول الإسعافات الأولية، وبالأخص التعريف بكيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي, وطريقة استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلي التي وضعتها الهيئة في عدد من الأماكن العامة، للإسهام في إنقاذ الأرواح، خاصة للحالات التي تستدعي التدخل العاجل، مثل المصابين بالسكتات القلبية.

وأوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الهيئة لنشر ثقافة تعلم الإسعافات الأولية، التي تظهر في كل يوم أهميتها وقدرتها على إنقاذ أرواح الأبرياء، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر السعودي على أتم الاستعداد لتدريب جميع المتعهدين بالمشاركة مهما بلغت أعدادهم.