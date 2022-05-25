أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده الـ113 .. يمتلك 71 حفيدا من أجيال مختلفة

يحتفل الفنزويلي خوان فيسينتي مورا، الذي منحته موسوعة جينيس للأرقام القياسية الأسبوع الماضي لقب أكبر معمر في العالم، بعيد ميلاده رقم 113 بعد غد الجمعة.

ولدى لمورا 71 حفيدا من أجيال مختلفة ولا يأخذ أي أدوية وصحته جيدة غير أنه يعاني من ارتفاع بسيط في الضغط وبعض مشاكل في السمع لكبر سنه.

وقال إنريك بوخان الطبيب بمصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة للغاية ولا يتعاطى أي أدوية.

وأضاف بوخان "بالنسبة لي يبدو بصحة جيدة بوجه عام". وأصبح مورا أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي جارسيا، الذي ولد في 11 فبراير شباط 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير كانون الثاني وعمره 112 عاما و 341 يوما.