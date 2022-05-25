أخبار دوليّة

تونس تصوت على دستور جديد ٢٦ يوليو

الوئام-متابعات
26 مايو 2022 · < 1 minute

‏أقرت الحكومة التونسية مشروع أمر رئاسي يدعو للتصويت في استفتاء على مشروع دستور في 25 يوليو .