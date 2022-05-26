بالفيديو.. للمرة الأولى “بوتين” يتفقد جنود روس أصيبوا خلال العملية العسكرية بأوكرانيا

الوئام- فريق التحرير:

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، جنوداً جرحى أصيبوا في العملية العسكرية في أوكرانيا، على ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن دفع بقواته إلى الجارة الموالية للغرب.

وقال الكرملين إن الرئيس زار مستشفى عسكرياً في موسكو، حيث تحدث مع عسكريين شاركوا في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا بشأن بلداتهم وأوضاعهم العائلية.

وظهر بوتين برداء طبي أبيض وكان يتحدث إلى جندي يرتدي ملابس النوم عن طفله قائلاً: "سيكون فخوراً بوالده". وكان الجنود يقفون بالقرب من أسرتهم ولم تظهر إصاباتهم.

وقال بوتين في اجتماع مع مسؤولين حكوميين بعد الزيارة: "هؤلاء الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم من أجل أهالي وأطفال دونباس من أجل مصلحة روسيا، كلهم أبطال".