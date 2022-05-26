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بـ4 خطوات فقط.. “المرور” يوضح كيفية الاستعلام الإلكتروني عن مركبة محجوزة

26 مايو 2022 · < 1 minute

الوئام- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور خطوات الاستعلام الإلكتروني عن مركبة محجوزة وذلك عبر منصة "أبشر".

وأبانت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع" تويتر"، أن الخطوات تتمثل في :

  • الدخول إلى حساب "أبشر"
  • الذهاب إلى خدمات المركبات ومنها إلى الاستعلامات
  • اختر الاستعلام عن المركبات المحجوزة
  • عند حجز المركبة ستظهر هذه المعلومات اسم وموقع الحجز وتاريخ حجز المركبة.

 