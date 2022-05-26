بـ4 خطوات فقط.. “المرور” يوضح كيفية الاستعلام الإلكتروني عن مركبة محجوزة

الوئام- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور خطوات الاستعلام الإلكتروني عن مركبة محجوزة وذلك عبر منصة "أبشر".

وأبانت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع" تويتر"، أن الخطوات تتمثل في :

الدخول إلى حساب "أبشر"

الذهاب إلى خدمات المركبات ومنها إلى الاستعلامات

اختر الاستعلام عن المركبات المحجوزة

عند حجز المركبة ستظهر هذه المعلومات اسم وموقع الحجز وتاريخ حجز المركبة.