بـ4 خطوات فقط.. “المرور” يوضح كيفية الاستعلام الإلكتروني عن مركبة محجوزة

الوئام- فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للمرور خطوات الاستعلام الإلكتروني عن مركبة محجوزة وذلك عبر منصة "أبشر".
وأبانت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع" تويتر"، أن الخطوات تتمثل في :
- الدخول إلى حساب "أبشر"
- الذهاب إلى خدمات المركبات ومنها إلى الاستعلامات
- اختر الاستعلام عن المركبات المحجوزة
- عند حجز المركبة ستظهر هذه المعلومات اسم وموقع الحجز وتاريخ حجز المركبة.
تعرف على خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة "أبشر".
#المرور_السعودي pic.twitter.com/4H7CrKKEJZ
— المرور السعودي (@eMoroor) May 25, 2022