“الحصيني”يتوقع هطول أمطار خفيفة على 3 مناطق

الوئام- فريق التحرير:

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن أجواء اليوم الخميس -بحسب المراصد- تشهد أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: "الباحة- عسير- جازان " خاصة المرتفعات.

وأضاف "الحصيني"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق: "حائل، والقصيم، والشرقية، والجوف، وتبوك، ومكة، وغرب الرياض".

وكان المركز الوطني للأرصاد، تَوَقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (حائل، الحدود الشمالية، الجوف)، ويستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية) وتمتد إلى منطقة نجران؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًّا على مناطق: (حائل، القصيم، الرياض)، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر.