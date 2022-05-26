ارتفاع أسعار #النفط.. و#برنت إلى 115 دولار

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع استمرار نقاش دول الاتحاد الأوروبي مع المجر بشأن خطط حظر الواردات من روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وحسبما نقلت "رويترز"، صرح "تشارلز ميشيل" رئيس المجلس الأوروبي أمس أنه واثق من إمكانية التوصل لاتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس المقرر في الثلاثين من مايو.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس تراجع مخزونات النفط الأمريكية مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من مايو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.33% أو بقيمة 38 سنتًا إلى 114.41 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 0.40% أو 44 سنتًا عند 110.77 دولار للبرميل.