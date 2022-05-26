هل الحصول على المكافأة الجامعية يُعد دعم حكومي؟.. “حساب المواطن” يوضح

الوئام- فريق التحرير:

أوضح برنامج" حساب المواطن" مدى تأثير الحصول على مكافاة جامعية على الدعم المقدم، لكونه يعتبر دعم حكومي.

واستفسر أحد المغردين على موقع "تويتر"، قائلا: مكافاة الطالب الجامعي هل تعتبر دعم حكومي أو غير ذلك، لكون "حساب المواطن" يعتبر مكافأة الطالب أنها غير ذلك ".

وأوضح "حساب المواطن" أنه يجب اختيار الحالة الوظيفية للتابع "طالب " من خلال أيقونة " بيانات التابعين " ثم الانتقال إلى أيقونة " الإفصاح عن الدخل " والضغط على " إضافة دخل " واختيار اسم التابع والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي ".