العثور على #مفقود_الدلم متوفى

عثر على مفقود الدلم بمنطقة الرياض، متوفى، على بعد 6 كيلومترات من مركبته بعد أيام من البحث عنه من قبل فرق البحث والمتطوعين.

وأوضح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ –عبر تويتر- أنه تم العثور على مفقود الدلم من خارج أعضاء الفريق، متوفى، ويبعد عن سيارته قرابة الـ6 كيلومترات.

وأضاف الفريق البحثي، أنه شارك في مهمة العثور على مفقود الدلم أكثر من ٥٠ عضوًا من أعضاء فريق أنجاد، وبمساعدتهم تم نقل جثمان المفقود.

ووجه الفريق البحثي أحر التعازي لأهل المفقود وذويه، وخالص الشكر لجميع من شارك في هذه المهمة من جهات أمنية ومتطوعين وفرق تطوعية.

كان تم العثور على مركبة مفقود الدلم في وقت سابق، خالية، فيما وصالت الفرق البحثية مهامه في العثور عليه.

وورد يوم الثلاثاء الماضي، بلاغا، عن مفقود بالقرب من الدلم التابعة لمنطقة الرياض، يستقل مركبة من نوع: هونداي توسان، بيضاء اللون.