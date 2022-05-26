بمكافأة 5 آلاف ريال شهريًا.. #المياه_الوطنية تتيح 100 فرصة تدريبية

أعلنت شركة المياه الوطنية إطلاق برنامج تأهيل وتدريب الخريجين والخريجات (إعداد) للعام 2022، الهادف إلى إكساب الخريجين حديثاً، المهارات والخبرات اللازمة، من خلال التدريب على رأس العمل في مواقع الشركة بجميع مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة أن "إعداد" في هذا العام يتيح 100 فرصة تدريبية في عدة تخصصات، ويمنح كل متدرب مكافأة شهرية تبلغ 5000 ريال شهرياً، بالإضافة إلى تأمين طبي، مشيرة إلى أن مدة البرنامج ستة أشهر, ويكون التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.linkedin.com/company/-nwc/jobs/.

ويشمل البرنامج دورات تخصصية ضمن مسارين، يركز فيها المسار العام على تنمية وتطوير المهارات السلوكية والإدارية لدى جميع المتدربين، فيما يركز المسار الآخر على إكساب المتدربين المهارات الفنية التخصصية، حسب التخصصات الجامعية لهم، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من إطلاق برنامج "إعداد" للسنة الثانية على التوالي، هو الاستمرار في الإسهام لتدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالكفاءة والمهارة المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية، إضافة للمشاركة في تعزيز فرص حصول الخريجين على وظائف في سوق العمل.