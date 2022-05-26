هل يمكن استرداد الضريبة حال بناء البيت الأول بالقرض المدعوم؟.. “الزكاة” تجيب

الوئام- فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، مدى إمكانية استرداد الضريبة حال بناء البيت الأول بالقرض المدعوم من الدولة.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أنه لا يمكن استرداد الضريبة حال بناء البيت الأول بالقرض المدعوم من الدولة والمقدر بـ 500 ألف ريال.

وأكدت أن المطورين العقاريين المرخصين فقط يتمكنون من خصم ضريبة المدخلات، وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد.

ونوهت بأن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% فيما لا يزيد على مليون ريال من مبلغ شراء المسكن الأول، ويشمل الوحدات السكنية الجاهزة، ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على البناء الذاتي.