تطورات جديدة بشأن حادث “بارشين” النووي.. مقتل مهندس وإصابة موظف في طهران

الوئام- وكالات:

في حادث غامض قرب طهران، لقي مهندس حتفه وأصيب موظف آخر بمنطقة بارشين التي تضم مجمعاً عسكرياً تابعاً لوزارة الدفاع، وتقع جنوب شرقي العاصمة، وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، أن "الحادث وقع في وحدة أبحاث تابعة لها.

كما أوضحت في بيان أن الحادث المذكور وقع مساء أمس الأربعاء في إحدى الوحدات البحثية التابعة للوزارة في منطقة بارشين، ما أدى إلى مقتل المهندس إحسان قد بيغي وإصابة أحد زملائه.

وتضم تلك المنطقة مجمعاً يشتبه بأنه سبق أن أجرت فيه السلطات الإيرانية اختبارات تفجير قابلة للتطبيق في المجال النووي، بحسب ما أفادت رويترز.

يذكر أن بارشين كانت شهدت في يونيو 2020، انفجار "خزان غاز صناعي" قرب المجمع العسكري، وفق ما أعلنت في حينه وزارة الدفاع الإيرانية، مؤكدة أن الحادث لم يؤدِ لوقوع ضحايا.