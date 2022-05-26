صراع بين ريال مدريد وليفربول على موهبة موناكو

تواصل الأندية الأوروبية بحثها عن صفقات قوية ومن العيار الثقيل، لتدعيم صفوفها في الموسم الجديد 2022-2023، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "CNN Sport" الأمريكية، فإن ناديي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني يرغبان في التعاقد مع أوريلين تشواميني، لاعب وسط موناكو الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفية.

وأفادت الشبكة الأمريكية، أن أوريلين تشواميني يُعد أحد الركائز الأساسية في فريق موناكو، كذلك أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الفرنسي، بعدما نجح في خطف الأنظار إليه في الموسم المنصرم 2021-2022.

ونشرت الشبكة الأمريكية تصريحات أوريلين تشواميني، قائلًا: "اهتمام الأندية الأوروبية بالتعاقد معي؟ إنه أمر مضحك".