“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 12530.34 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 58.55 نقطة ليقفل عند مستوى 12530.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، تشب، الحكير، أيان، والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية، أمانة للتأمين، التأمين العربية، اتحاد الخليج الأهلية، والاستثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 8.81% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، الراجحي، أرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، سابك، أرامكو السعودية، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 252.01 نقطة ليقفل عند مستوى 22272.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 297 مليون سهم تقاسمتها 1981 صفقة.