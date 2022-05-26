ريال مدريد يعلن قائمته لمباراة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ويلتقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي على ملعب "دو فرانس"، في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وشهدت قائمة ريال مدريد استدعاء جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة ليفربول في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتواجد مارسيلو وإيدن هازارد وجاريث بيل، بعد معاناتهم من إصابات مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة.

وضمت قائمة ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – لونين - فويدياس

خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا – فاييخو – ناتشو – مارسيلو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو - فيدي فالفيردي – كامافينجا – سيبايوس – فاسكيز - إيسكو

في خط الهجوم: إيدين هازارد – رودريجو - كريم بنزيما – ماريانو - فينسيوس جونيور - لوكا يوفيتش - جاريث بيل – ماركو أسينسيو