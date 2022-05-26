مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يختتم التسجيل في برمجان العربية

اختتم "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية" مرحلة التسجيل في "برمجان العربية"، الذي يُعد من أبرز التحديات التقنية في العالم لمعالجة اللغة العربية آليًّا، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 مسجّل من 40 دولة عربيّة وعالميّة، وأكثر من 30 مدينة سعودية، ويهدف البرمجان إلى ابتكار تقنيات ومنصات تخدم اللغة العربية لغرض التطوير المستمر، وتعزيز المكانة العالمية للغة العربية بين اللغات والثقافات المختلفة، إضافة إلى إثراء مجالات البحث العلمي في اللغة العربية.

وأشار المجمع إلى أنَّ نسبة المسجلين من المهتمين والمهتمات بينهما تقارب كبير، في حين حقق المشاركون من المملكة العربية السعودية أعلى تسجيل بنسبة 57.2% يليهم المشاركون من الجزائر بنسبة 12.2% ثم مصر بنسبة 9.1%.

ومن المقرر انطلاق مسابقة "برمجان العربية" بتاريخ 25 مايو 2022، وسيتخللها الشروح الإرشادية وعملية التحكيم بمراحله المختلفة، بمشاركة نخبة مختصة من المرشدين والمحكمين من جميع التخصصات العلميّة المتصلة بالبرمجان، وسينتهي بالحفل الختامي الذي سيقام خلال يونيو المقبل لتكريم الفائزين وتكريم شركاء البرمجان.

يذكر أن انطلاقة "برمجان العربية" تحظى بدعم ورعاية من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة ورئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، امتدادًا لمساهمة المجمع في تطوير تقنيات المعالجة الآلية للغة العربية، ودعم الباحثين والأكاديميين من التقنيين واللغويين، على نحو يحقق رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز المكانة العالمية للمملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة.