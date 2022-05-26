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السجن والغرامة عند تمكين الأفراد للعمالة من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص

26 مايو 2022 · < 1 minute
الأمن العام
الأمن العام

أكد الأمن العام أن صاحب العمل من الأفراد، الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.