أخبار دوليّة

عطل يضرب #إنستجرام

26 مايو 2022 · < 1 minute

أبلغ مستخدمو موقع إنستجرام، الخميس، عن وجود صعوبات في الوصول إلى الشبكة الاجتماعية.

 