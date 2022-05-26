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عطل يضرب #إنستجرام
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أخبار دوليّة
عطل يضرب #إنستجرام
26 مايو 2022
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أبلغ مستخدمو موقع إنستجرام، الخميس، عن وجود صعوبات في الوصول إلى الشبكة الاجتماعية.
صحيفة الوئام الالكترونية
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