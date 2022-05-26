أخبار دوليّة

وزير الخارجية الروسي يعتزم زيارة #السعودية والبحرين يوم 31 مايو

متابعات - الوئام
26 مايو 2022 · < 1 minute
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف