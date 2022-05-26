تفاصيل حيرة مدرب النصر قبل مباراة الأهلي في الدوري

أصبح ميجيل روسو المدير الفني لفريق النصر في حيرة قبل مباراة الأهلي ببطولة الدوري.

ويلتقي النصر مع الأهلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويفاضل روسو بين الثنائي فينست أبو بكر، وجوناثان رودريجيز، من أجل الدفع بأحدهما أمام الأهلي في الكلاسيكو المقرر إقامته السبت المقبل في مرسول بارك.

ويحسم روسو قراره النهائي خلال الساعات المقبلة في ضوء حالة الثنائي.

ويلتقي النصر مع الأهلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويفاضل روسو بين الثنائي فينست أبو بكر، وجوناثان رودريجيز، من أجل الدفع بأحدهما أمام الأهلي في الكلاسيكو المقرر إقامته السبت المقبل في مرسول بارك.

ويحسم روسو قراره النهائي خلال الساعات المقبلة في ضوء حالة الثنائي.