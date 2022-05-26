عاجل.. شرطة #الرياض: مباشرة حادثة وفاة فتاة تعرضت للاعتداء والتعنيف والقبض على المتهمين وإحالتهم إلى #النيابة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه بالإشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها، فقد تلقت الجهات الأمنية بتاريخ 10/ 10/ n1443— بلاغا عن دخول فتاة المستشفى ووفاتها رحمها الله لاحقا، حيث جرى في حينه مباشرة البلاغ والقبض على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ، وإحالتهم إلى النيابة العامة.