تركيا: العمليات العسكرية في الشمال السوري للحفاظ على «الأمن القومي»

أعلنت تركيا عن عمليات عسكرية ضرورية للأمن القومي في اجتماع للمجلس الأمني، اليوم الخميس، قبل هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا.

وشدد المجلس الأمني على أن العمليات العسكرية الجارية على الحدود الجنوبية لتركيا ليست هجوما على وحدة الأراضي لجاراتها، لكنها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي.

كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعلن عن هجوم محتمل في شمال سوريا يوم الإثنين الماضي، حيث تسيطر تركيا بالفعل على بعض المناطق هناك. وكان ذلك البند الرئيسي لاجتماع المجلس الأمني اليوم الخميس.

ويشن الجيش التركي مرارا هجمات على قوات سوريا الديمقراطية في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق. وتعتبر أنقرة كلا الاثنين بأنهما منظمات إرهابية.