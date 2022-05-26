مصدر سعودي يرد على إعلان #إيران عن لقاء مرتقب في دولة ثالثة

قال مسؤول بالخارجية السعودية، إنه لم يتم تحديد أي اجتماع بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني في المستقبل المنظور.

وأضاف أن إيران بحاجة لبناء الثقة والتعاون وهناك قضايا يمكن بحثها لخفض التوتر في المنطقة.

جاء ذلك ده ردا على إعلان وزير الخارجية الإيراني عن اجتماع قريب مع نظيره السعودي في دولة ثالث.

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الخميس، إحراز تقدم في المحادثات الأخيرة مع السعودية، مرحبا بعودة العلاقات لوضعها الطبيعي.

وقال عبداللهيان، في مقابلة خلال منتدى دافوس، الخميس، إنه «لم نقطع العلاقات الدبلوماسية تماما مع الرياض»، معلنا عن «اجتماع قريب مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دولة ثالثة»، حسب وكالة فارس الإيرانية.