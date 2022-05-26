قتلى وجرحى في تفجير بـ«سوق سمك» في عدن

قتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 30 في انفجار عبوة ناسفة بسوق للأسماك في مدينة عدن الساحلية التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.

ووقع الانفجار في سوق بيع الأسماك بمنطقة الشيخ عثمان شمال عدن بفعل عبوة ناسفة زرعت في برميل قمامة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية على تويتر إن مستشفى تابعا لها في عدن استقبل 50 مصابا توفي خمسة منهم في حين كانت إصابات ستة خطيرة.

وقال بيان الشرطة إنه تم احتجاز عدة أشخاص مشتبه بهم لاستجوابهم لكن البيان لم يتضمن تفاصيل أخرى. ومديرية الشيخ عثمان التي وقع فيها الانفجار من أشهر مناطق عدن ذات الكثافة السكانية العالية وتضم مجموعة من الأسواق الشعبية التي عادة ما تكون مكتظة بالناس. و

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. وهذا أكبر عدد من المدنيين يسقط في واقعة من هذا النوع في عدن منذ تشكيل مجلس قيادة رئاسي جديد في الثامن من أبريل نيسان. وكان مسؤول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية قد نجا من انفجار سيارة مفخخة استهدف موكبه في مدينة عدن في منتصف الشهر الجاري بينما تشير أصبع الاتهام إلى ميليشيا الحوثي.