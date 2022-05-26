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الاتحاد السعودي يعلن تمديد التعاقد مع رينارد حتى 2027
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أخبار الرياضة
الاتحاد السعودي يعلن تمديد التعاقد مع رينارد حتى 2027
27 مايو 2022
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تمديد التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للفريق حتى 2027
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