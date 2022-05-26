أخبار الرياضة

الاتحاد السعودي يعلن تمديد التعاقد مع رينارد حتى 2027

27 مايو 2022 · < 1 minute
رينارد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تمديد التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للفريق حتى 2027