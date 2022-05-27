بالفيديو.. متحدث الأمن العام يكشف عن 4 فئات مستثناة من الحصول على تصاريح الدخول لـ”مكة”

الوئــــــــــام- فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، عن 4 فئات مستثناة من قرار الحصول على تصاريح دخول لـ"مكة المكرمة".

وأوضح في مداخلة هاتفية لـ” العربية”، :”هناك 4 فئات مستثناة وهم من يحمل تصريح حج أو من يحمل تصريح عمرة أو من تكون إقامتهم صادرة من العاصمة المقدسة أو من يعمل في منشأة داخل حدود العاصمة المقدسة خلال فترة الحج”.

وتابع :”التصاريح التي تتعلق بالعمل داخل العاصمة المقدسة أو هويات المقيمين يمكن إصدارها عن طريق منصة أبشر”.

وحول آخر موعد لانتهاء اشتراطات تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة، أكد أن اشتراط التصاريح لدخول مكة سيستمر حتى نهاية موسم حج هذا العام بتاريخ 13 من ذي الحجة.