بعد مصرع 11 رضيعاَ بحريق في مستشفى.. الرئيس السنغالي يقيل وزير الصحة

الوئـــــــــــــام- فريق التحرير:

أقال الرئيس السنغالي ماكي سال، وزير الصحة عبدالله ضيوف-سار إثر مصرع 11 رضيعا في كارثة نجمت عن حريق اندلع في مستشفى حكومي.

وأصدر سال مرسوما "عين بموجبه الدكتورة ماري خميس نغوم ندياي وزيرة للصحة والعمل الاجتماعي بدلا من عبد الله ضيوف سار"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

ووزيرة الصحة الجديدة كانت إلى حين تعيينها تشغل منصب المديرة العامة للصحة العامة.

وأثارت المأساة التي راح ضحيتها 11 رضيعا في المستشفى العمومي في مدينة تيفاواني في غرب البلاد، غضبا عارما، وسلطت مجددا الضوء على الوضع المزري للقطاع الصحي.

وأعلن الرئيس السنغالي الحداد الوطني لثلاثة أيام حزنا على الرضع الـ11، وقرر اختصار زيارة إلى الخارج والعودة إلى بلده الجمعة لكي يتمكن من أن يزور مدينة تيفاواني السبت.