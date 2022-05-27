الولايات المتحدة ترفض دعوة “بوتين” لرفع العقوبات مقابل الحبوب

الوئام- فريق التحرير:

رفضت الولايات المتحدة دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب برفع عقوباته الاقتصادية.

ووفقًا للكرملين، فقد أبلغ بوتين رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، بأن روسيا سوف تفرج عن السفن التي تحمل الغذاء والأسمدة من أجل تخفيف أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق على مستوى العالم، لكن فقط مقابل شرط واحد، وهو رفع القيود ذات الدوافع السياسية من قبل الغرب.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه يمكن السماح باستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا في حال ما تم رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا.

ومع ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير لقد كان الحصار البحري الروسي وليس العقوبات هو ما منع شحن أطنان من المنتجات.