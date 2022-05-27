تنبيه مهم من قنصلية المملكة في هيوستن للمواطنين الراغبين في القدوم إليها

الوئام- فريق التحرير:

وجهت قنصلية المملكة في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة، تنبيهًا للمواطنين، بضرورة تسجيل بيانات جواز السفر عند الوصول، مشيرة إلى أنها ستكون مغلقة يوم الإثنين المقبل.

وقالت القنصلية في هيوستن على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" : "عزيزنا المواطن حسب تعليمات وزارة الخارجية والتي تقتضي بضرورة تسجيل جواز السفر للمواطنين السعوديين، عند الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نرجو منك تسجيل بيانات جوازك"

وأشارت القنصلية، إلى أنه يتم تسجيل بيانات جواز السفر من خلال الرابط التالي : ( اضغط هنا)

من جهة أخرى، أوضحت القنصلية في هيوستن، بأنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الإثنين المقبل الموافق ( 30 مايو 2022م).

وأضافت القنصلية، أنه سيتم استئناف العمل يوم الثلاثاء المقبل الموافق (31 مايو 2022م).