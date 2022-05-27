هل تبرأ ذمة المتوفي حال تكفل شخص بسداد ديونه؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

الوئام- فريق التحرير:

أجاب أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان على سؤال مفاده :" هل تبرأ ذمة المتوفي إذا تكفل شخص بسداد ديونه ".

وقال "الخثلان" في لقاء مع برنامج "يستفتونك" على قناة " الرسالة"، : "نعم تبرأ ذمة الميت لأن ذلك الضامن يكون ملزمًا بسداد هذا الدين مثل حدث في عهد الرسول عندما سدد أحدهم ديناران عن الميت فقال النبي حق الغريب وبرأت ذمة الميت".

وأضاف: "توصل العلماء أن مجرد الكفالة والضمان لدين الميت فإن ذمة الميت تبرأ إن انتقل هذا الدين للضامن أو الكفيل".