أثارت ضجة على مواقع التواصل.. فنانة عراقية تكشف حقيقة نشر صورة “سيلفي” مع جثة والدها

الوئام- فريق التحرير:

بعدما أثارت غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشرها صورة سيلفي قيل إنها لجثّة والدها، اعتبرت الفنانة العراقية، كادي القيسي، أنها حرّة في أفعالها.

وكشفت عبر ستوري في حسابها على إنستجرام أن الصورة التقطت قبيل وفاة الأب وليس بعدها.

وأوضحت قائلة: "أول شي الأب أبويا وإني حرة، ثاني شي، الصورة آخر صورة لأبويا قبل وفاته وكان مريض، شنو هالعالم وشنو هالتفكير بدل ما تترحموا تكتبون كلام يوجع القلب".

وأعادت نشر صورة لها مع والدها معتبرة أنها في حالة عزاء، ووضعها صعب، مضيفة: "وضعي ما يسمح أجاوب على أمور ذات تفكير محدود، أبوي توفاه الأجل وأدعو ربي يغفر له ويؤنس وحشته ويثبته عند السؤال"، وفق تعبيرها.

وتابعت أن والدها توفي بعد معاناة 9 شهور إثر ارتفاع في السكر أدى إلى جلطة وشلل تام، قائلة: "اليوم نظرت له النظرة الأخيرة، وكأني حسيت هاي آخر مرة أشوفه، وفعلا راح واخد روحي وراه".