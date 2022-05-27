ضجة في المملكة بعد مقطع فيديو يرصد اعتداء مواطن على ممرضة #اعتداء_مواطن_علي_ممرضه_سعوديه #عاجل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ضجة، اليوم الجمعة، إثر انتشار مقطع فيديو يرصد اعتداء مواطن على ممرضة تحمل الجنسية السعودية.

وظهر في الفيديو قيام شخص بالاعتداء على ممرضة وضربها بشكل همجي، وسط صراخ شديد منها، فيما حاول المتواجدين ردعه دون جدوى.

ورغم بكاء الممرضة الشديد؛ واصل الشخص، بحسب ما ظهر في مطقع الفيديو، اعتداءه على الممرضة، غير آبه بالأعراف ولا بالقوانين.

من جانبهم، تداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع، مطالبين الجهات الأمنية بالتدخل لضبط الجاني ومحاسبة المتورطين في الواقعة، ومعرفة ملابساتها.