“تعليم المملكة” يحقق 13 جائزة عالمية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات “ITEX 2022” بماليزيا

استمراراً لنجاحات مشاركة المملكة العربية السعودية دولياً حقق الطلبة المشاركون في معرض آيتكس 2022 الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية 8 جوائز عالمية كبرى في عدد من المجالات العلمية، وذلك بدولة ماليزيا.

وفاز طلاب وطالبات المملكة في المعرض بـ 6 جوائز ذهبية كبرى في مجالات علمية مختلفة، منها مجال الأتمتة والعمليات بمشاركة الطالب وسام جابر المالكي والطالب إسماعيل إبراهيم صفراطه، ومجال المواد بمشاركة الطالب فيصل فهد المحيش، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة بمشاركة الطالبة جنى غسان زكائي، ومجال التكنولوجيا الحيوية والصحة بمشاركة الطالبة أميرة علي العجلان، ومجال البيئة بمشاركة الطالبة جنى سليمان الريفي، كما حقق الطلاب والطالبات جائزتين فضيتين في مجال البيئة بمشاركة الطالبة ميمونة فائق فطاني، ومجال المواد بمشاركة الطالب مشاري عبدالله الدوسري.

وحصلت كل من الطالبة جنى غسان زكائي والطالبة أميرة علي العجلان والطالب فيصل فهد المحيش على جوائز خاصة من معرض آيتكس كأفضل ابتكار، كما حصل كل من الطالبة ميمونة فائق فطاني والطالبة جنى سليمان الريفي جائزتي تكريم من المجلس الخليجي لبراءات الاختراع.

وتأتي مشاركة أبناء وبنات المملكة في إطار استمرار نهج وزارة التعليم في دعم واكتشاف طلابها وطالباتها الموهوبين والمبدعين، ورعايتهم وتشجيعهم وصولاً إلى مشاركتهم وتمثيلهم للمملكة في المحافل الدولية؛ وذلك للتعريف بقدراتهم وإمكاناتهم، بما يعينهم على تحقيق المنافسة العالمية.

ويُعد معرض آيتكس 2022 منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات مختلفة، مثل العلوم والتكنولوجيا، تستهدف جذب المهتمين من المبتكرين والمخترعين، والمستثمرين والمصنّعين في مجموعة من الدول؛ لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات المختلفة.​