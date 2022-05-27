ما هى البنوك التي توفر خدمة فتح حساب فوري في الإمارات؟

هل تحاول فتح حساب بنكي في الإمارات العربية المتحدة؟ هل سئمت من الإجراءات الإدارية المعقدة والروتين الممل الذي لا يسعه وقت الضيق؟ هناك دائمًا خيار آخر! تستطيع فتح حسابك البنكي عبر الإنترنت.

دون أن تخطو خطوة واحدة لزيارة البنك، ستجد كل ما تريد عند أطراف أصابعك. سهلت تطبيقات الجوال المصرفية بشكل كبير من إجراء العمليات والمعاملات البنكية عبر الإنترنت. السرعة والمرونة التي توفرها هذه التطبيقات تضمن تحقيق أهدافك البنكية بكفاءة في أي وقت عبر واجهة مستخدم بسيطة.

ربما تتساءل عن أنواع الحسابات البنكية المتاحة أمامك. في الإمارات، هناك مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها، مثل الحساب البنكي الشخصي أو حساب التوفير. وعندما يتعلق الأمر بالحصول على القروض وتأمين الموافقات اللازمة لذلك، فإن الإجراءات المطلوب تكون عادةً طويلة للغاية وغير مريحة على الإطلاق.

لحسن الحظ، يساعد توفر حساب بنكي عبر الإنترنت للأجهزة المحمولة، وهو الخيار الذي يفضله 90% من سكان الإمارات، في تبسيط الأمر بحيث لا يستغرق سوى كبسة زر.

فيما يلي البنوك التي تتيح ميزة فتح حساب مصرفي على الفور في الإمارات:

بنك أبو ظبي الأول (FAB)

يعتبر بنك أبوظبي الأول واحد من البنوك الرائدة في مجال التقنية المتطورة في دولة الإمارات، وهو ما انعكس في تقديم تطبيق مصرفي للجوال يتميز بسهولة الاستخدام ويتيح في نفس الوقت إنشاء حساب مصرفي بشكل فوري. لا تحتاج إلى أكثر من تقديم بطاقة هويتك الإماراتية واجتياز خطوات بسيطة للتحقق من حسابك. وبالإضافة إلى الميزات القياسية المتوفرة في تطبيقات الجوال المصرفية عمومًا، ستحصل أيضًا على امتيازات وعروض حصرية لدى كبرى متاجر التجزئة والمطاعم ورحلات السفر.

HSBC

يهدف بنك HSBC إلى تلبية متطلبات العملاء في هذا العالم سريع الخطى، ولكن بطريقة مختلفة وفريدة تليق بعملاء مصرفي متعدد الجنسيات. يقدم البنك خدمات مصرفية عبر تطبيق سهل الاستخدام للهواتف المحمولة. لا تتوقف ميزات التطبيق على إدارة جميع حساباتك أثناء التنقل، بل يمكنك أيضًا فتح حسابات جديدة بالعملات الرئيسية. يوفر التطبيق أيضًا مجموعة واسعة من منتجات الاستثمار وإدارة الثروات والتأمين التي بوسعك تقديم طلبات للحصول عليها من خلال هاتفك الجوال.

بنك دبي التجاري

يعتبر بنك دبي التجاري أيضًا أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية عبر الجوال. يمكنك التقدم بطلب للحصول على بطاقة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق CBD، والحصول على إشعارات بنكية ذكية، وكذلك التحقق من عروض الكاش باك وكسب العديد من المكافآت.

بنك الإمارات دبي الوطني

يتيح لك تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال من بنك الإمارات دبي الوطني فرصة تحويل وجدولة معاملاتك المالية بسرعة فائقة. توفر تقنية "سمارت باس" الذكية طبقة حماية إضافية للخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات، حيث حلت محل الاستعانة برموز المصادقة عبر الرسائل القصيرة.

من بين الميزات والوظائف الأخرى التي يمكنك الاستفادة منها مع تطبيقات الخدمات المصرفية للجوال:

التحقق من المعاملات والسجلات والأرصدة في حساباتك.

إجراء عملية دفع فورية إلى الحسابات المحلية داخل الإمارات أو الحسابات الدولية لدى الكيانات المعتمدة لدى البنك.

دفع الخدمات العامة الضرورية مثل فواتير المياه والكهرباء والهاتف والعديد غيرها بسرعة وسهولة. تستطيع أيضًا وضع تذكيرات دورية وإجراء مدفوعات متكررة.

سهولة دفع فاتورة بطاقة الائتمان لتجنب التأخير في السداد. هناك أيضًا تسهيلات لتقديم طلب للحصول على قرض أو رهن عقاري.

استلام تنبيهات وإخطارات الأمان في حال وجود أي شكوك بشأن تعرضك لعملية احتيال، الأمر الذي يمنحك الأمان وراحة البال عند استخدام التطبيق.

خدمات السفر للخارج، والتي تسهل من الوصول إلى أموالك في حالات الطوارئ.

البدء!

نأمل أن تساعدك هذه المقالة في اختيار البنك المناسب لفتح حسابك المصرفي على الفور في الإمارات. احصل على حسابك الشخصي في ثوانِ واستمتع بخدمات متميزة وعروض رائعة.