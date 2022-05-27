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عاجل.. النائب العام يأمر بإيقاف مواطن اعتدى على ممارسة صحية بالمجاردة #اعتداء_مواطن_علي_ممرضه_سعوديه

27 مايو 2022 · < 1 minute
النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب
النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وجه بإيقاف شخص قام بالاعتداء على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها لعملها في مستشفى في محافظة المجاردة، واستيفاء اجراءات التحقيق بحقه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفاً.

وشدّد المصدر على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد أن النيابة العامة توفر الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته لأعماله وفقا لإختصاصها والأنظمة المعنية، وأنها لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي عليهم.