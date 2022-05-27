كنو سيلعب مباراة #الأخضر المقبلة.. سر المشاركة رغم الإيقاف

استدعاء محمد كنو لاعب الهلال لقائمة الأخضر، كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

البداية كانت بإعلان المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن قائمة منتخب الأول لكرة القدم، استعدادًا للمعسكر المقرر إقامته في إسبانيا، وتضمن التشكيل محمد كنو، المعاقب بالإيقاف لمدة 4 أشهر على خلفية توقيعه لناديين.

وعلّق القانوني أحمد الأمير على استدعاء لاعب وسط فريق الهلال عبر "تويتر"، قائلا: "تصلني الكثير من التساؤلات عن سبب استدعاء كنو للمنتخب وهو موقوف؟”.

وأضاف: “قانونياً الإيقاف لا يطبق ألا في المباريات الرسمية وليست الودية والتي لا تؤثر نتيجتها على حق المشاركة في منافسات أخرى، ولذلك يحق لكنو المشاركة مع المنتخب في مبارياته الودية الغير رسمية”.

وكشف الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أن محمد كنو سيكون بمقدوره المشاركة في المباريات الودية لمنتخب السعودية ضد كولومبيا وفنزويلا خلال المعسكر المقبل.

وتابع أن قرار الإيقاف الذي يخضع له كنو يسرى على المباريات الرسمية فقط.

وأعاد القانوني خالد الشعلان نشر تغريدة سابقة له عبر حسابه الخاص على “تويتر”، يطمئن من خلالها الجماهير بشأن عقوبات محمد كنو، وقال: "وفق المادة 43/ 4 من لائحة الاحتراف فإن العقوبات لا تسري على اللاعب في فترة مشاركته مع المنتخب”.

ويستعد منتخب السعودية لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر بخوض العديد من المباريات أبرزها مع منتخب كرواتيا وكولومبيا والإكوادور.