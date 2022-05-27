أسعار النفط تتذبذب في تعاملات محدودة اليوم

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تذبذبا خلال تعاملات محدودة اليوم الجمعة في ختام أسبوع التداول، في ظل التناقض بين المخاوف بشأن نقص مخزونات الوقود في الولايات المتحدة، والمخاوف من احتمالات الركود الاقتصادي مما سيقلص الطلب على الخام.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في حدود 113 دولار للبرميل، لينهي الأسبوع بمكاسب في حدود 0.5% تقريبا.

ويواجه سائقو السيارات في الولايات المتحدة ارتفاعا في الأسعار قبل دخول موسم ذروة الطلب على الوقود خلال عطلة يوم الذكرى، مع تراجع مخزونات البنزين إلى أقل مستوياتها منذ 2014 في مثل هذا الوقت من العام.

وتواجه سوق الوقود في العالم نقصا في الإمدادات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، حيث أثرت الحرب على تدفق حركة التجارة وارتفاع معدل التضخم.

وتواصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع شركات النفط للسؤال عن مصافي التكرير المغلقة في الولايات المتحدة بحسب مصادر مطلعة.

حثت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على المساعدة في تخفيف حدة نقص الإمدادات في أسواق الطاقة العالمية، قبل أيام قليلة من الاجتماع الدوري للمنظمة لبحث سياسة إنتاج النفط الخام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لمجموعة السبع القول "ندعو الدول المنتجة للنفط والغاز إلى العمل بطريقة مسؤولة والتعامل مع النقص في الأسواق الدولية"، مشيرة إلى أن أوبك تستطيع لعب دور أساسي في هذا الشأن.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بمقدار 52 سنتا إلى 113.57 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.

كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 15 سنتا إلى 117.25 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.