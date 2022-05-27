اشتراطات لضمان راحة الركاب في سيارات الأجرة

تحرص الهيئة العامة للنقل على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من خلال التجهيزات والاشتراطات التي وضعتها لسيارات الأجرة.

وذكر صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة، في مداخلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" أن سيارات الأجرة والتطبيقات تعد الوجه الأول عند استقبال أي زائر أو سائح، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت عددا من الاشتراطات لضمان سلامة وراحة الركاب والمستخدمين.

ولفت إلى أن الهيئة اشترطت نظافة المركبة وجودتها العالية، وصدور أمر تشغيلي لا يتجاوز 5 سنوات.

وأكد إطلاق منظومة الربط الآلي لسيارات الأجرة لرفع مستوى الامتثال في تطبيق الأنظمة والاشتراطات، مشيرا إلى اشتراط وجود زي موحد موضح على موقع الهيئة كشرط لمزاولة العمل.