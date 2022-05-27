القضاء التونسي يصدر قرارا بمنع راشد الغنوشي من السفر

أكد مصدر قضائي في تونس، الجمعة، صدور قرار بمنع رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي من السفر.

وأفاد المصدر القضائي بأن القرار صدر عن محكمة أريانة ضد الغنوشي وعدد آخر من المشمولين بالتحقيق في قضية على علاقة بجهاز أمني موازي.

وتعرف القضية بـ"الجهاز السري" للحركة حينما كانت تقود الحكم بعد انتخابات 2011.

وتتهم أحزاب معارضة من تيار اليسار حركة النهضة بإدارة هذا الجهاز سريا وباختراق أجهزة الدولة والتورط في اغتيالات سياسية، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال قياديون في الحركة إن لا علم للحزب بصدور قرار بالمنع من السفر.

وقال ماهر مذيوب المكلف بالإعلام في مكتب رئاسة البرلمان المنحل "إن راشد الغنوشي حر طليق، ولا يخطط حاليا للسفر، إلا بعد سقوط الانقلاب".