طرح 4 فرص استثمارية بالحدود الشمالية

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية ابن شريم، 4 فرص استثمارية تشمل إنشاء وتشغيل مركز خدمات سيارات ،على طريق الشمال الدولي (رفحاء-عرعر)، بمساحة 3,700 متر مربع، وإنشاء وتشغيل قطع غيار سيارات على طريق الشمال الدولي (رفحاء-عرعر)،بمساحة 2,000 متر مربع، وإنشاء وتشغيل مركز خدمات سيارات ، على طريق الشمال الدولي (رفحاء-عرعر)، بمساحة 2,500 متر مربع ، وإنشاء وتشغيل مجمع محطة محروقات فئة ب في قرية ابن سوقي ، بمساحة 10,000 متر مربع.

ودعت المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".