تشيلسي يعلن التفاصيل الأخيرة في بيع النادي للمالك الجديد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، عن توصله لاتفاق نهائي بشأن صفقة بيع النادي للأمريكي تود بولي، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال تشيلسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يستطيع نادي تشيلسي لكرة القدم تأكيد إبرام اتفاق نهائي الليلة الماضية لبيع النادي لتحالف تود بولي/ كليرليك كابيتال. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الإثنين. سيتم تحديث النادي في ذلك الوقت".

وكان تشيلسي قد أعلن في السابع من مايو الجاري عن انتقال ملكية النادي اللندني من مالكه السابق، الروسي رومان أبراموفيتش إلى مالك جديد.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “يمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم الاتفاق على الشروط لمجموعة ملكية جديدة، بقيادة تود بوهلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسجورج ويس، للاستحواذ على النادي”.