التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

مواجهة مرتقبة تنتظرها جماهير كرة القدم في العالم، عندما يلتقي ريال مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع الفريقين في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب (استاد دو فرانس) بباريس

التشكيل المتوقع لليفربول

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون.

وسط الملعب:جوردان هيندرسون، نابي كيتا، تياجو ألكنتارا - جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسميرو.

خط الهجوم: فريدريكو فالفيردي، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.