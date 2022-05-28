صندوق_الاستثمارات_العامة: برنامج ” #تطوير_الخريجين” يُكسب الشباب المهارات العملية

قال صندوق الاستثمارات العامة، إن برنامج تطوير الخريجين المقدم من صندوق الاستثمارات العامة، فرصةً للشباب السعودي لتلقي التدريب المهني والأكاديمي على مدار 10 أشهر.

وأضاف الصندوق، عبر حسابه في تويتر، اليوم السبت، أن ذلك يأتي بالتعاون مع أفضل المعاهد العالمية؛ لتمكينهم من الحصول على فرصة لاكتساب المهارات العملية مع الصندوق وشركاته.

وأوضح أن البرنامج يشتمل على مرحلتين: الأولى هي التدريب الأكاديمي ومدتها أربعة أشهر، وتتضمن تقديم نظريات ومهارات جديدة ومتعددة للخريجين، وتشمل: (محاضرات، واختبارات، وورش عمل، وحلقات نقاش، والعمل على عروض تقديمية واحترافية).

وأشار إلى أن المرحلة الثانية فتستمر 6 أشهر، وتتضمن اكتساب الخريج الخبرة العملية المطلوبة من خلال العمل، إلى جانب القادة والخبراء عبر إدارات مختلفة في الصندوق بهدف تطبيق المعارف عمليًّا.

وأوضح أن جميع المتدربين يحصلون على شهادة تخرج من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه بعد إتمام البرنامج بنجاح.