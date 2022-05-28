بمشاركة أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة من #المملكة..انطلاق الدراسة الدولية PISA لتقييم الطلبة غداً الأحد ​

تنطلق غداً الأحد الدراسة الدولية لتقييم الطلبة ((PISA 2022؛ لتقييم وقياس قدرتهم على توظيف المعلومات التي اكتسبوها في القراءة والعلوم والرياضيات، لحل ما قد يعترضهم من مشكلات حياتية، ويجري تنفيذها إلكترونياً في مدارس التعليم العام، وذلك للطلبة ممن أتموا 15 عاماً، وبمشاركة أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، في الفترة من 29 إلى 30 مايو الجاري.

وتتزامن مشاركة طلبة المملكة العربية السعودية في اختبارات (PISA 2022) مع مشاركة طلبة 79 دولة من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، والبالغ عددهم 600 ألف طالب وطالبة على مستوى العالم ممن بلغت أعمارهم 15 عاماً، ويمثلون أكثر من 32 مليون من طلبة الدول الأعضاء في المنظمة.

وتهدف الدراسة الدولية PISA في دورتها الحالية 2022 إلى تقييم الطلبة في مجال الرياضيات بنسبة 70%، وفي مجال القراءة والعلوم بنسبة 30%؛ وتتمثل مرتكزات قياسها في الوقوف على المعارف والمفاهيم والمهارات المكتسبة، ومعرفة مــدى ممارسة الطلبة لها في حياتهم، وكذا تقويم قدرتهم على توظيفها عملياً في مختلف المجالات والظروف المختلفة.​

​